رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 450 مخالفة مرورية بالغربية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:09 ص
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
شنت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عمرو رأفت، حملة على الطرق والشوارع الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة، على مدار أمس الإثنين، تم خلالها تحرير 450 مخالفة متنوعة.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عمرو رأفت، مدير إدارة مرور الغربية، بتحرير وضبط 450 مخالفة متنوعة، شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، وضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما حصلت الحملة غرامات تم تحريرها بلغت 32 ألفا و800 جنيه غرامات فورية، ومصادرة دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، نحو المخالفين، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن متحف الحضارة بالفسطاط

فوربس ترشح مقبرة توت عنخ آمون كأفضل الجولات الافتراضية فى العالم

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

«الأرصاد الأسترالية»: لا نتوقع حدوث «إل نينو» أو«لا نينا»

خبراء: التراخي في مواجهة تغير المناخ يكلّف أكثر من مكافحته

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون

رانية حسين أمين: كل كتاباتى لليافعين عشتها على أرض الواقع

افتتاح المعرض الجماعى «ملامح مصرية» بجاليرى ليوان.. السبت