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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موظفة فى جمعية خيرية تعثر على 42 ألف دولار داخل ملابس تبرعات

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:01 ص
دولارات
دولارات
وكالات
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عثرت موظفة في منظمة Goodwill Industrie الخيرية الأمريكية على 42 ألف دولار من فئة 100 دولار، داخل سترتين قديمتين متبرع بهما.

وحسبما أفاد موقع "ديلي ميل" اعتقدت الموظفة أندريا ليسينج في بادئ الأمر أن المال مزيف، لتدرك مع رئيس المنظمة أنه حقيقي.

وكانت ليسينج تفرز الملابس وتعاينها عندما عثرت على المال.

وقالت في مقابلة مع الإذاعة: "عيد ميلاد ابنتي في شهر يوليو، كان بإمكاني الاحتفاظ بالمال وإقامة حفلة، لكن ذلك سوف يؤلمني طول العمر بأني أخذت شيئا ليس ملكي".

وأبلغت ليسينج عن الأموال المفقودة، وتمكنت المنظمة بولاية أوكلاهوما من تعقب المالك، وإعادتها إلى المتبرع بالملابس.

ومنح صاحب المال جزءا من المبلغ إلى الفتاة التي قالت: "لقد اتخذت القرار الصحيح، وإذا فعلت شيئا جيدا، فإنه سيعود إلي".

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