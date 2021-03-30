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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات الأمريكية: لقاحا «فايزر» و«موديرنا» أظهرا فاعلية 90%

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:58 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
وكالات
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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن التجارب على لقاحي "فايزر" و"موديرنا" الأمريكيين أظهرت فاعلية عالية لهما ضد فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها المراكز الأمريكية وتم الإعلان عنها، أن فاعلية اللقاحين بلغت 90% لدى الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين من أي واحد من اللقاحين خلال الفترة من منتصف ديسمبر وحتى منتصف مارس الجاري.

وشملت الدراسة 3950 شخصا في 6 ولايات أمريكية، هي أريزونا وفلوريدا ومينيسوتا وأوريغون وتكساس ويوتا.

وأشارت الدراسة إلى أنه حتى الجرعة الأولى من اللقاحين كانت فعاليتها ضد الفيروس بنسبة 80%.

وأضافت المراكز أن الدراسة تدل على أن اللقاحين لا يحميان الناس من فيروس كورونا فحسب، بل ويعالجان العدوى عندما لا يظهر أي أعراض لها.

وحسب إحصاءات السلطات الأمريكية، فإن أكثر من 140 مليون أمريكي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح "فايزر" أو "موديرنا"، وتلقى 3 ملايين شخص جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، فيما تم تطعيم أكثر من 51 مليون أمريكي بالجرعتين.

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