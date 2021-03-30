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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن وبروكسل يعبران عن رغبتهما فى علاقات تجارية أكثر إيجابية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:55 ص
كاثرين تاي
كاثرين تاي
وكالات
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أعلنت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، أنها أكدت لرئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر، رغبة بلادها في تطوير علاقة تجارية أكثر إيجابية وبناءة مع الاتحاد.

وأفادت «تاي» بأنها و«فيستاجر» اتفقتا على العمل ضمن أولويات رئيسية مثل تغير المناخ والاقتصاد الرقمي وتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتعامل مع اقتصادات كبرى لا تعمل وفق منظومة السوق، مثل الصين.

وكانت كاثرين تاي، قد صرحت لصحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لرفع الرسوم الجمركية عن الواردات الصينية، لكنها منفتحة على الحوار مع بكين.

وأكدت «تاي» أنها تدرك أن هذه الرسوم تضرب بعض الشركات والمستهلكين الأمريكيين لكنها تسمح أيضًا بحماية مؤسسات أمريكية.

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