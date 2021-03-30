إيران: لن نوقف أى نشاط نووى قبل رفع كامل العقوبات

نقلت قناة "برس" عن مسؤول إيراني أن بلاده لن توقف أي نشاط نووي قبل رفع كافة العقوبات الأمريكية عنها.وأضاف المسؤول في تصريح للقناة الإيرانية: "تخصيب اليورانيوم بنسة عشرين بالمائة يتم ضمن المادة 36 في الاتفاق النووي، وسيتوقف فقط في حال رفع كافة العقوبات الأمريكية".وتابع: "الإدارة الأمريكية تخسر الوقت وبسرعة، وفي حال لم تلغ العقوبات بشكل عاجل، فإنها ستشهد الإجراءات الإيرانية المقبلة في تقليص المزيد من الالتزامات".وكان مصدر في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ذكر لصحيفة "بوليتيكو" أن الإدارة الأمريكية تخطط لطرح اقتراح جديد على طهران هذا الأسبوع، لتشجيعها على التفاوض حول الاتفاق النووي.وأشار المصدر إلى أن الاقتراح يطالب إيران بوقف بعض أنشطتها النووية، مثل العمل على أجهزة طرد مركزي متطورة وتخصيب اليورانيوم حتى 20%، مقابل التخفيف من بعض العقوبات الاقتصادية عليها، مؤكدا أن العمل لا يزال مستمرا لوضع كافة التفاصيل.