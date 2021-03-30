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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

ارتفاع مؤشرات البحث عن الصحة النفسية أكثر من 1000%

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:53 ص
جوجل
جوجل
وكالات
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أعلنت شركة "جوجل" عن ارتفاع وتيرة البحث عن القضايا المتعلقة بالصحة النفسية بنسبة تزيد عن الـ1000% خلال السنوات الـ5 الماضية.

ولفتت الشركة إلى ارتفاع طلبات البحث باللغة العربية عن "كيفية أعزز صحتي النفسية"، بنسبة 1.100% في السنوات الخمس الأخيرة من 2016 إلى 2021، ووصلت إلى أعلى مستوى لها في أغسطس 2020، ووصلت عمليات البحث التي تضمّنت كلمة "أخصائي معالج" إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات في أغسطس 2020.

وقال نجيب جرار، رئيس تسويق المنتجات الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "جوجل": "المساعدة في إيصال المعلومات إلى الأشخاص الأشد حاجة إليها تأتي في صلب أهدافنا في جوجل، ومن شأن التعاون مع مؤسسة Safe Space أن يزود ملايين الأفراد الذين ارتفعت طلبات البحث باللغة العربية عن "كيفية أعزز صحتي النفسية" بنسبة 1.100%، وجميعنا في غوغل ارتفعت طلبات البحث باللغة العربية عن "كيفية أعزز صحتي النفسية" بنسبة 1.100%، ونأمل أن يسهم "مساعد جوجل" في إفادتهم".

تجدر الإشارة إلى أن "مساعد جوجل" يمكنه فهم جميع اللهجات العربية والرد باللغة العربية الفصحى المعاصرة.

وتستند خدمة "مساعد جوجل" إلى أحدث تقنيات "تعلم الآلة" من جوجل لمساعدة ملايين المستخدمين حول العالم في تنظيم مهامهم اليومية باستخدام هواتفهم المحمولة.

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