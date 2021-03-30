إيطاليا تدعو إلى تسريع النقاش حول «الوثيقة الخضراء»

دعت إيطاليا إلى تسريع النقاش حول مسألة إصدار "الوثيقة الخضراء" لمتلقي لقاحات كورونا على المستويين الأوروبي والعالمي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا أن اجتماعا افتراضيا لوزراء الصحة لمجموعة الدول السبع الصناعية، ناقش مواضيع من بينها الصحة الرقمية ومسألة إصدار "الشهادات الخضراء" لمتلقي اللقاحات.وأشارت وزارة الصحة في مذكرة عقب الاجتماع الافتراضي، إلى أن سبيرانتسا قال خلال مداخلته في الاجتماع: "نحتاج إلى تسريع النقاش حول الوثيقة الخضراء للتوصل إلى حل قبل الصيف، من أجل السماح بالتنقل بأمان أكبر".وتسعى إيطاليا إلى استئناف النشاط السياحي قبل نهاية فصل الصيف القادم، حيث يساهم قطاع السياحة بحوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي.