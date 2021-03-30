رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الباكستانى يعين وزيرًا جديدًا للمالية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:58 ص
عمران خان
عمران خان
وكالات
طباعة
أعفى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وزير المالية من منصبه، في إطار تعديل حكومي يهدف للسيطرة على "التضخم المتزايد".

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" هذا هو ثاني وزير للمالية يقال من منصبه خلال فترة ولاية خان التي بدأت قبل عامين ونصف العام وشهدت تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.6 بالمئة إلى -0.4 بالمئة.

وأبلغ وزير الإعلام شبلي فراز محطة تلفزيون محلية بأن "التضخم يتزايد ورئيس الوزراء يعتقد أننا نحتاج إلى جلب فريق جديد قد يبتكر سياسات داعمة للفقراء".

وأضاف أن وزير الصناعات والإنتاج حمد أزهر سيحل محل عبد الحفيظ شيخ في منصب وزير المالية.

وبلغ تضخم أسعار المستهلكين في البلد الواقع في جنوب آسيا 8.7 بالمئة على أساس سنوي في فبراير.

ويتزامن مع استئناف برنامج لصندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار.

موضوعات متعلقة

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

43 سفينة تبدأ في عبور قناة السويس

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

دراسة تحذر من احتواء بعض الأدوية الشائعة على منتجات حيوانية دون معرفة المرضى

رئيس الزمالك: سنتخذ كل الخطوات القانونية لحفظ حق النادى فى أزمة قمة السلة

اتحاد الكرة يهنئ جماهير الكرة المصرية بتأهل المنتخب لأمم أفريقيا

الجزائر تكتسح بوتسوانا بخماسية فى تصفيات أمم أفريقيا

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

رانية حسين أمين: كل كتاباتى لليافعين عشتها على أرض الواقع

افتتاح المعرض الجماعى «ملامح مصرية» بجاليرى ليوان.. السبت

مناقشة كتاب «الفراعنة المحاربون» بجزويت الإسكندرية.. غدًا

«هل فشل مشروع التنوير لدينا؟».. أمسية جديدة بمركز الحرية للإبداع