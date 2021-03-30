تونس.. نائب عن ولاية قفصة يهدد بالإضراب عن الطعام

هدد النائب عن ولاية قفصة التونسية طارق براهمي بالدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على تردي الوضع التنموي في الولاية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال براهمي: "قررت الدخول في إضراب جوع مفتوح بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه عشرة أيام منذ هذا التاريخ على خلفية تعطل كل سبل الإنجاز وعدم مبالاة الحكومة بمطالب جهة قفصة وشبابها، تصديا لمسيرة طويلة من سياسة الإسقاط الممنهج لولاية قفصة ودورها التاريخي من خارطة الوطن".ودعا رؤساء الجمهورية قيس سعيد والحكومة هشام المشيشي والنواب راشد الغنوشي إلى "وضع حد لكل ما يحصل من تهميش ورفع المظلمة التي تعاني منها الجهة منذ عقود".كما دعا في المنشور إلى ضرورة تفعيل القرارات المنبثقة عن المجالس الوزارية لفائدة ولاية قفصة.