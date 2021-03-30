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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أول مجتمع فى العالم قد يصل إلى مناعة القطيع ضد فيروس كورونا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:52 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول بمركز طبي محلي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية قوله: «إن طائفة الأميش، قد تكون أول مجتمع في العالم يصل إلى مناعة القطيع ضد فيروس كورونا».

وأشار ألين هوفر، مدير المركز الطبي، الذي يقدم الخدمات للطائفة المذكورة، إلى أن نحو 90% من العائلات التابعة للطائفة الأميشية في منطقة نيوهولاند بمقاطعة لانكاستر في ولاية بنسلفانيا، فيها مصاب واحد بفيروس كورونا على الأقل.

وذكر «هوفر»، أن فيروس كورونا «اجتاح المنطقة مثل التسونامي» في وقت سابق، حيث استأنفت الطائفة القداس بدور العبادة في ربيع العام الماضي.

وأعرب مسؤولو الصحة المحليون والخبراء عن مخاوفهم بشأن احتمال تخلي أفراد الطائفة عن الإجراءات الاحترازية الأساسية، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، إضافة إلى تجاهلهم للتطعيم بسبب ثقتهم بالوصول إلى مناعة القطيع.

وأشار الخبراء إلى أن مثل هذا السلوك من قبل الطائفة قد يؤدي إلى انتشار الفيروس في المنطقة.

وتشكل طائفة الأميش وهي طائفة مسيحية خاصة تعيش منعزلة عن المجتمع الحديث، 8% من سكان مقاطعة لانكاستر البالغ عددهم 545 ألف شخص.

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