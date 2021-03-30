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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

محمد صلاح يكشف عن إمكانية انتقاله للعب فى إسبانيا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:22 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
وكالات
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نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية حوارا مطولا مع المحترف المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أجرته معه عبر تطبيق "زووم" أثناء تواجده في معسكر المنتخب الوطني.

وكشف محمد صلاح عن استعداداته لخوض المباراة المهمة أمام فريق ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا التي تقام الأسبوع المقبل.

وقال صلاح: "مواجهة ريال مدريد صعبة للغاية سيكون من الجيد التأهل إلى نصف النهائي، لا يهم مواجهة الفريق الإسباني حاليا أو في النهائي لأن كل الفرق ذو مستوى عال ومميز".


وأضاف: "لا يهم المنافس، بالنسبة لي الصعود والتأهل الي النهائي أهم شيء.. ماحدث في نهائي كييف انتهى وأصبح من الماضي ولكني أرغب في الفوز بالمباراة".

وعن مواجهة راموس قال المحترف المصري: "المباراة انتهت ولا أفكر فيها، فالأهم فريقي، وكل منا يفكر فقط في فريقه".

وعن رحيل كريستيانو رونالدو وبيل ونافاس صرح محمد صلاح: "بالطبع ريال مدريد خسر مجموعة مميزة من اللاعبين مثل رونالدو الأعظم في تاريخ النادي، ولكنهم اشتروا هازارد وهو يواجه سوء حظ كبير".

وأوضح أن ريال مدريد متخصص في الفوز ببطولة دورى أبطال أوروبا وحقق اللقب 4 مرات في آخر 10 مناسبات، وحاليا ليفربول ومدريد في مرحلة قوة، وكلانا حقق اللقب، والمباراة ستكون قوية للغاية.

وبسؤاله عن لاعب يعجبه في ريال مدريد قال: "جميع لاعبي ريال مدريد مميزين ولا أستطيع اختيار لاعبا واحدا فقط، علاقتي رائعة بهازارد وقضينا وقتا رائعا في تشلسي ومودرييتش أيضا التقينا سابقا وجميع اللاعبين في الملكي مميزين للغاية".

وعن علاقته بـ كلوب صرح محمد صلاح بأن علاقته به احترافية طبيعية.

وأردف قائلا إن غياب الجماهير أثر على مستوى فريق ليفربول.

واختتم صلاح حديثة عن احتمالية اللعب في الدوري الإسباني قائلا: "لا أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل ربما يتم ذلك في يوم ما".

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