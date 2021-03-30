رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولسونارو يجرى أكبر تعديل وزارى بعد سلسلة من الاستقالات

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:53 ص
جاير بولسونارو
جاير بولسونارو
وكالات
طباعة
أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو عن تعيين 6 وزراء جدد في أكبر تعديل حكومي خلال ولايته على خلفية إعلان عدة وزراء عن تقديم استقالاتهم من الحكومة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" شمل التعديل تعيين الدبلوماسي المخضرم كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا، الذي عمل سابقا في السفارات البرازيلية في بوليفيا وباراجواي والولايات المتحدة، وزيرا جديدا للخارجية بعد استقالة إرنيستو أراوجو من المنصب.

وعين بولسونارو الجنرال والتر سووزا براجا نيتو وزيرا جديدا للدفاع، ليحل محل فرناندو أزيفيدو إي سيلفا.

يذكر أن حكومة بولسونارو كانت تواجه ضغطا متزايدا من أعضاء الكونجرس في الفترة الأخيرة، حيث طالبوا باستقالة بعض الوزراء بسبب إخفاقات الحكومة في السيطرة على أزمة فيروس كورونا في البلاد وعدم توفير الكمية المطلوبة من اللقاحات، حسب رأي المشرعين.

موضوعات متعلقة

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

النيابة العامة تعلن تفاصيل جديدة بشأن حادث الجلالة.. وتحذير من هذا الأمر

ماتت قبل أيام.. مَن هى الفنانة التى غنّى لها حليم «خسارة فراقك»؟

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

دراسة تحذر من احتواء بعض الأدوية الشائعة على منتجات حيوانية دون معرفة المرضى

رئيس الزمالك: سنتخذ كل الخطوات القانونية لحفظ حق النادى فى أزمة قمة السلة

اتحاد الكرة يهنئ جماهير الكرة المصرية بتأهل المنتخب لأمم أفريقيا

الجزائر تكتسح بوتسوانا بخماسية فى تصفيات أمم أفريقيا

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

رانية حسين أمين: كل كتاباتى لليافعين عشتها على أرض الواقع

افتتاح المعرض الجماعى «ملامح مصرية» بجاليرى ليوان.. السبت

مناقشة كتاب «الفراعنة المحاربون» بجزويت الإسكندرية.. غدًا

«هل فشل مشروع التنوير لدينا؟».. أمسية جديدة بمركز الحرية للإبداع