بولسونارو يجرى أكبر تعديل وزارى بعد سلسلة من الاستقالات

أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو عن تعيين 6 وزراء جدد في أكبر تعديل حكومي خلال ولايته على خلفية إعلان عدة وزراء عن تقديم استقالاتهم من الحكومة.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" شمل التعديل تعيين الدبلوماسي المخضرم كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا، الذي عمل سابقا في السفارات البرازيلية في بوليفيا وباراجواي والولايات المتحدة، وزيرا جديدا للخارجية بعد استقالة إرنيستو أراوجو من المنصب.وعين بولسونارو الجنرال والتر سووزا براجا نيتو وزيرا جديدا للدفاع، ليحل محل فرناندو أزيفيدو إي سيلفا.يذكر أن حكومة بولسونارو كانت تواجه ضغطا متزايدا من أعضاء الكونجرس في الفترة الأخيرة، حيث طالبوا باستقالة بعض الوزراء بسبب إخفاقات الحكومة في السيطرة على أزمة فيروس كورونا في البلاد وعدم توفير الكمية المطلوبة من اللقاحات، حسب رأي المشرعين.