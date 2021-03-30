المغرب تسجل 97 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولًا من 301 أمس ليصل إجمالي الإصابات إلى 494756 حالة، مشيرة إلى تسجيل 9 وفيات جديدة بعد عدم تسجيل وفيات أمس، ليصل عدد الذين توفوا بالفيروس إلى 8807 حالات.وكشفت الوزارة عن 233 حالة تعاف من المرض ليصل إجمالي المتعافين إلى 482585 حالة، مؤكدة أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 4 ملايين و302897، في حين بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية 3 ملايين و455603.