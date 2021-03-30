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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سيناتور روسى: الصين تهديد كبير للولايات المتحدة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:48 ص
أليكسي بوشكوف
أليكسي بوشكوف
وكالات
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علق عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف على تصاعد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، اعتبر بوشكوف أن الصين ليست شريكا للولايات المتحدة بل تمثل "تحديا رهيبا وتهديدا كبيرا" لها.

وقال: "الولايات المتحدة والعالم الغربي بزعامة الولايات المتحدة لن يتوصلا إلى اتفاق مع الصين حول نظام عالمي جديد.. بالعكس تتطور الأمور بين الولايات المتحدة والصين نحو شيء مختلف تماما وهو المواجهة التي تتضح ملامحها أكثر فأكثر".

وأعرب بوشكوف عن قناعته باستحالة عقد أي صفقة بين بكين وواشنطن، لأن الولايات المتحدة غير جاهزة لمراعاة مصالح الآخرين ولا تؤمن إلا باتفاقيات انتزعتها "بتوجيه فوهة مسدسها إلى رأس الطرف المقابل".

وفي وقت سابق فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عقوبات ضد الصين بدعوى اضطهاد "أقلية الأويجور المسلمة في منطقة شينجيانج"، فيما أعلنت بكين أنها سترد بالمثل على هذه الخطوة.

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