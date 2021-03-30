«التشييد والبناء» يطالب الممؤلين بالحفاظ على استدامة الانضباط المالى

قال المهندس ممدوح مرشدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ورئيس لجنة الضرائب، إن مشروع الموازنة الجديدة يهدف إلى استمرار نمو إيرادات الموازنة خلال العام المالي 2021 -2022 بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، فبالتالي يجب الحفاظ على استدامة الانضباط المالي.وأكد «مرشدي»، فى تصريحات لـ«الدستور »، أن الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، خاصة قطاعيْ الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى أهمية دعم الفئات الأكثر تأثرًا بجائحة فيروس كورونا التي تمثل جزءًا كبيرًا من القطاعات، منها شركات المقاولات الصغيرة التي تمثل 85% من إجمالي شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد المصري للمقاولين.وأوضح رئيس لجنة الضرائب باتحاد المقاولين، إن التركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية بما في ذلك قطاعي الصحة والتعليم، وضرورة استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق وأهمية الاستمرار في دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات.وتابع رئيس لجنة الضرائب، أن أهم الأهداف العامة لمشروع الموازنة الجديدة تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة، تعتمد على التسعير السليم لتغطية إتاحة السلع والخدمات، بالإضافة أن أهمية التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، بالإضافة للتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص بالمجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.