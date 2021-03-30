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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«دنقلا» يكشف عن حلول لشركات المقاولات الصغيرة أمام ثغرة التمويل

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:49 ص
الدكتور مالك دنقلا
الدكتور مالك دنقلا
علا العلاف
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أكد الدكتور مالك دنقلا نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب وعضو لجنة التشييد والبناء، على أهمية تطبيق مجموعة إجراءات واسعة من الحلول لخروج من تحديات التمويل البنكية، على أن يتم إطلاق حزم تمويلية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تقدم من خلال البنوك التجارية، بحيث تشمل إنشاء مؤسسات تمويلية متخصصة تمولها الحكومة وتأسيس صناديق استثمارية تؤسسها الحكومة مع شركات القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال، على أن يوجه عائد هذه الصناديق لتمويل أصحاب المشاريع في صورة قروض ميسرة من دون فوائد لسد الثغرات التمويلية.

وأضاف دنقلا » فى تصريحات لـ«الدستور» أن يتم حشد برامج تمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة منخفضة فضلًا عن ضمانات للقروض الممنوحة، وتسهيل وتيسير إجراءات ومتطلبات التمويل، وتوفير طريقة السداد المرنة لفترات أطول مما هو متاح بشكل عام في السوق.

وأوضح نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، أن دعم ومشاركة منصات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار فيها والعمل على إيجاد صيغة تشريعية لممارسة أعمالها، وإطلاق نظامٍ بديلٍ لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرات مكاتب الإقراض الائتماني، وتطوير نظامٍ بيئي لتمويل رأس المال، وإنشاء هيكلٍ أساسي تجاري للقروض المعطلة.

وأكد على أهمية إدخال الابتكار في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل منصات الإقراض الإلكتروني، واستخدام البيانات البديلة لاتخاذ قرارات الائتمان، والفوترة الإلكترونية،والعولمة الإلكترونية، وتمويل سلسلة التوريد، موكدًا على ضرورة تطبيق حصص إقراضٍ محددةٍ للشركات الصغيرة في البنوك مدعومة من مخططات الضمان أو أي مخططات حوافز أخرى، وتخفيف شروط الإبلاغ المالي، ووضع اللوائح التنظيمية والسياسيات الواضحة لتعزيز تبني التكنولوجيا المالية..

وتابع أن يتم تأسيس وحدات بنكية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مهارات موظفي البنوك لدراسة وتقييم معدل المجازفة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر، وتقديم خدمات استشارية لدعم هذه الشركات في جميع المراحل، وتشجيع الاعتماد على سجل الضمانات المنقولة لتيسير الحصول على التمويل وتخفيض تكلفة التمويل، فضلا عن زيادة مجهودات التثقيف المالي بشأن آليات الضمانات المختلفة، سواء لدى جهات التمويل أو لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على الممارسات التي تهدف إلى خفض كلفة مخاطر الائتمان الموجه إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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