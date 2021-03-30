افتتاح المعرض الجماعى «ملامح مصرية» بجاليرى ليوان.. السبت

يفتتح بجاليري ليوان للفن التشكيلي بالزمالك٬ في الثانية عشر من ظهر السبت المقبل٬ فعاليات المعرض الجماعي٬ للصور الفوتوغرافية٬ والذي يقام تحت عنوان "ملامح مصرية"٬ ويتضمن أعمال لفنانين مصورين أجانب ومصريين في الفتر من 1850 حتى 1950.ويستمر ‏‎المعرض حتى يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.يذكر أنه خلال الأربعينيات من القرن التاسع عشر وفد إلى مصر سبعة مصورين معروفين منهم بريطانيان وخمسة فرنسيون كان من أهمهم المصور الفرنسي مكسيم دوكامب الذي صور مصر من سنة 1849 إلى سنة 1851.وفي الكتاب المعنون بــ"مصر في عدسات القرن التاسع عشر"، رصد وتوثيق لكيف كانت مصر من أهم مراكز الحضارة والفنون في الشرق، إذ يمتد تراثها الأثري والمعماري إلى الألف الخامس قبل الميلاد، منذ بدء الفن الفرعوني القديم، الذي استمر حتى الألف الأول قبل الميلاد، حيث عرف المصريون شتى ضروب النشاط الفني عبر التاريخ، وتوالت حلقات الفن المصري متتابعة، من العصور اليونانية والرومانية والقبطية إلى الإسلامية.