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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تهدد برسوم جمركية على الواردات البريطانية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:15 ص
الواردات البريطانية
الواردات البريطانية
وكالات
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ذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن الولايات المتحدة هددت برسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على بعض الواردات من المملكة المتحدة، ردًا على فرض بريطانيا ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وتعتبر واشنطن أن ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها المملكة المتحدة في أبريل الماضي في محاولة لضمان أن تدفع محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي والأسواق عبر الإنترنت الضرائب، تستهدف الشركات الأمريكية بشكل غير عادل.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أنه يمكن فرض الرسوم الجمركية المتزايدة على صادرات المملكة المتحدة، مثل المكياج، والمعاطف، والفساتين، والقمصان، والسيراميك، والمشغولات الذهبية، وآلات تكييف الهواء، والأثاث، والألعاب.

وضريبة الخدمات الرقمية في المملكة المتحدة، التي كشف النقاب عنها لأول مرة في أكتوبر 2018، تبلغ 2 في المائة على عائدات شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتنطبق الضريبة على الشركات التي تزيد عائدات خدماتها الرقمية حول العالم عن 500 مليون جنيه إسترليني وإيرادات خدماتها الرقمية في المملكة المتحدة عن 25 مليون جنيه إسترليني.

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