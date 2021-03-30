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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس مجلس السيادة السودانى يلتقى مبعوثى واشنطن وبروكسل

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:29 ص
البرهان
البرهان
وكالات
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التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان المبعوث الأمريكي للسلام في السودان دونالد بوث، ومبعوث الاتحاد الأوروبي بالخرطوم روبرت فاندول.

وتلقى عبد الفتاح البرهان التهاني بمناسبة التوقيع على إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

وبحث اللقاء مسيرة السلام في السودان، بجانب ملف سد النهضة والتطورات على حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا.

وجدد البرهان خلال اللقاء التزام السودان بالحلول السلمية والدبلوماسية بشأن القضايا الخلافية مع دولة إثيوبيا.

وأشار إلى أن انفتاح القوات المسلحة في منطقة الفشقة جرى داخل الأراضي السودانية، وفق اتفاقية 1902 وما أكدته التفاهمات اللاحقة مع الجانب الإثيوبي.

ودعا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للمساهمة في تعزيز مسيرة السلام في السودان والتوصل لاتفاق مشترك حول ملف "سد النهضة".

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