الكويت.. 600 مليون دينار إضافية لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية

أعلنت مصادر حكومية مسؤولة في الكويت أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه على صرف مكافآت إضافية للعاملين في الصفوف الأولى في مواجهة جائحة كورونا.وقالت المصادر لصحيفة "القبس" إن مجلس الوزراء سيحيل هذا القرار إلى مجلس الأمة للموافقة عليه.وفي وقت لاحق، اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بمبلغ 600 مليون دينار، لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا، ورفعه إلى أمير البلاد، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.وقرر المجلس استبعاد القياديين من كشوف مستحقي المكافآت المالية للموظفين العاملين في القطاع الحكومي، المكلفين بالعمل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد باستثناء القياديين العاملين في وزارتي الصحة والداخلية.