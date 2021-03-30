رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جونسون آند جونسون» تخصص 400 مليون جرعة من لقاحها لأفريقيا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:25 ص
جونسون آند جونسون
جونسون آند جونسون
وكالات
طباعة
أعلنت شركة "جونسون آند جونسون" أنها قررت توفير نحو 400 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكورونا لدول أفريقيا، اعتبارا من الصيف.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أوضحت شركة الأدوية الأمريكية أنه بموجب اتفاقها مع الصندوق الأفريقي للحصول على اللقاحات، ستوفر لدول الاتحاد ما يصل إلى 220 مليون جرعة، على أن يبدأ التسليم من يوليو وحتى سبتمبر، مع قدرة طلب الصندوق الأفريقي 180 مليون جرعة إضافية ليصل الإجمالي إلى 400 مليون جرعة حتى عام 2022.

يذكر أن لقاح الشركة ما زال بحاجة إلى تصريح هيئات الدواء في البلدان الأفريقية، لكن منظمة الصحة العالمية وافقت على استخدامه في حالات الطوارئ في الثاني عشر من مارس الحالي.

وكانت "جونسون آند جونسون" أبرمت اتفاقا مبدئيا مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" لدعم برنامج "كوفاكس" لإيصال لقاحات كوفيد-19 إلى 190 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، الكثير منها في إفريقيا.

موضوعات متعلقة

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

النيابة العامة تعلن تفاصيل جديدة بشأن حادث الجلالة.. وتحذير من هذا الأمر

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

اتحاد الكرة يهنئ جماهير الكرة المصرية بتأهل المنتخب لأمم أفريقيا

الجزائر تكتسح بوتسوانا بخماسية فى تصفيات أمم أفريقيا

وفاة «الجدة» الكينية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

تردد قناة السومرية على النايل سات

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «الفراعنة المحاربون» بجزويت الإسكندرية.. غدًا

«الأعلى للثقافة» يناقش القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية.. اليوم

حكاية صورة.. عقد قران بديعة مصابنى ونجيب الريحانى

سامح يسرى وأحمد فلوكس يشاركان فى مبادرة «مصر تستطيع»