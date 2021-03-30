وصول دفعة جديدة من لقاح «سبوتنيك V» الروسى إلى فنزويلا

وصلت دفعة جديدة من لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لكورونا إلى فنزويلا، على متن طائرة هبطت في مطار «سيمون بوليفار» الدولي بكاراكاس.وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس» في أكتوبر الماضي، تم توريد الدفعة الأولى من اللقاح الروسي لفنزويلا لاختباره، وفي فبراير بدأت روسيا توريد اللقاح بشكل منتظم إلى فنزويلا.وتم استخدام الدفعتين الأولى والثانية من «سبوتنيك V» لتطعيم أطقم الفرق الطبية الفنزويلية.