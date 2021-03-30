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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تعتزم إنعاش الشراكة الاستراتيجية مع أوكرانيا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:20 ص
جيك ساليفان
جيك ساليفان
وكالات
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أعلنت الولايات المتحدة عن عزمها على "إنعاش الشراكة الاستراتيجية" مع أوكرانيا، ودعم خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للإصلاحات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إيميلي هورن، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أكد في اتصال هاتفي مع مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، "الدعم الأمريكي الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وتطلعاتها الأوروأطلسية".

وأكد ساليفان أيضا "تمسك إدارة الرئيس جو بايدن بإنعاش شراكتنا الاستراتيجية، دعما لخطة الرئيس فلاديمير زيلينسكي لمحاربة الفساد وتطبيق أجندة الإصلاحات التي تضمن العدالة والأمن والازدهار للشعب الأوكراني".

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