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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل.. 40 ألف إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:17 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 1660 وفاة بكورونا، وحوالي 40 ألف إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك تراجعا في أعداد الإصابات مقابل زيادة طفيفة في الوفيات بالمقارنة مع يوم الأحد، حيث سجلت 1656 وفاة و44326 إصابة.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من ناحية أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي الإصابات 12 مليونا و573615 إصابة، والوفيات 313866 حالة.

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