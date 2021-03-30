«هل فشل مشروع التنوير لدينا؟».. أمسية جديدة بمركز الحرية للإبداع

تستقبل قاعة توفيق الحكيم٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء٬ أمسية جديدة من أمسيات٬ تراث التنوير في الشرق والغرب.ويصل الدكتور أشرف منصور٬ رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية٬ إلى المحاضرة الرابعة والأخيرة من سلسلة محاضرات تراث التنوير في الشرق والغرب٬ والتي تعقد تحت عنوان:"هل فشل مشروع التنوير لدينا ؟".وكشف أشرف منصور لــ"الدستور" عن محاور الأمسية، مشيرا إلى أن هذه المحاضرة التي تركز كل ما قيل في المحاضرات السابقة٬ وتحاول الإجابة عن هذا السؤال. والإجابة هي لا. لم يفشل التنوير لدينا. لقد نجح.وكيفية نجاحه هي التي يستعرضها الدكتور أشرف منصور في محاضرته. فعن طريق استعراض أفكار التنويريين في العالم العربي في النصف الثاني من القرن العشرين يوضح أشرف منصور أن العقود الأخيرة شهدت زخما ضخما من الأفكار التنويرية لم يسبق أن رآها العالم العربي قبل ذلك.وإذا أردنا معرفة المردود الاجتماعي والسياسي للتنوير كمقياس لنجاحه فإن قانون تجريم ختان الإناث والنقاش المجتمعي حوله خير دليل على نجاح التنوير. صحيح أن مجتمعنا لا يزال يعاني من التخلف والرجعية والماضوية إلا أنها بدأت في التفكك.