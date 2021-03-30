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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا.. انهيار 7 شقق إثر انفجار للغاز بمبنى سكنى

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:42 ص
انفجار للغاز فى مبنى
انفجار للغاز فى مبنى سكنى
وكالات
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أعلن رئيس الخدمة الصحفية بفرع وزارة الطوارئ الروسية في جمهورية تتارستان أندريه روديغين، عن انهيار 7 شقق إثر انفجار للغاز في مبنى متعدد الطوابق في مدينة زيلينودولسك.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس، قال: "تلقينا نداءً حول وقوع انفجار نتيجة وقوع تسرب للغاز في مبنى سكني مكون من تسعة طوابق ومدخل واحد في شارع لينين في مدينة زيلينودولسك.. لم يكن هناك حريق".

وأضاف: "عملية إخلاء السكان جارية، وتم إنقاذ امرأة من تحت الأنقاض، حيث نقلت إلى مركز صحي لتلقي الرعاية الطبية".

وأكد أن الحادث أدى إلى انهيار 6 شقق في الطابق السابع وشقة واحدة في الطابق الثامن، مشيرا إلى العثور على رجل ميت واحد، فيما نقل 3 أشخاص إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن المبنى يحتوي على 50 شقة، فيما يشارك في إزالة آثار الحادث 59 عنصرا و20 آلية.

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