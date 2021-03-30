ما بين النقد الفكرى والشعر والرواية.. تعرف على إصدارات الجمل الجديدة

صدرت حديثا عن دار الجمل للنشر٬ مجموعة جديدة من العناوين المترجمة للغة العربية٬ نرصدها لكم في هذا التقرير. ومن بينها: كتاب "رسالة في التحلل" للمفكر الروماني إميل سيوران٬ ومن ترجمة آدم فتحي.وكان "سيوران" قد عرض علي دار النشر الفرنسية جاليمار في العام 1947 مخطوط كتابه "رسالة في التحلل" فقبلت الدار نشره إلا أنه استعاد المخطوط وأعاد الاشتغال عليه ولم ينشره إلا بعد سنتين.وقوبل الكتاب بحفاوة نقدية إلا أن التوزيع كان محدودًا جدًا٬ وظلت تلك حال كتبه طوال 30 عامًا، ربما لأنه كان نقيض سارتر سيد المشهد وقتها.أما الكتاب الثاني فبعنوان "النقد والحقيقة" للناقد الفرنسي رولان بارت٬ ترجمة وتقديم إبراهيم الخطيب. وتدور محاور هذا الكتاب حول تساؤل وفكرة مركزية واحدة، هل الحقيقه موجودة وثابتة ولا يستطيع أن ينكرها أحد ؟ أم أن الحقيقة نسبية وقد تكون الحقيقة التي يراها أحدنا غير الحقيقة التي يراها الآخر، ويخصص كذلك جزء من الكتاب للحديث عن الفلسفة ونظرتها للحقيقه، والعناصر المشتركة والمعقدة في السياق الفلسفي التاريخي.كما طرحت الدار النسخة العربية لرواية "نار شاحبة"٬ لــ فلاديمير نابوكوف٬ ومن ترجمة محمد جليد. وكانت الرواية قد صدرت للمرة الأولي عام 1962. قُدمت الرواية كقصيدة مؤلفة من 999 سطر.وكانت الرواية قد أثارت تفسيرات متنوعة وواسعة ومجموعة كبيرة من الانتقادات المكتوبة، والتي قدرها الباحث الأدبي الفنلندي بيكا تامّي في عام 1995 بأكثر من 80 دراسة. وصف براين بويد الاختصاصي بأعمال نابكوف رواية نار شاحبة بأنها «رواية نابوكوف الأكمل»، ووصفها الناقد هارولد بلوم بأنها «أضمن إثبات لعبقريته ذلك الإنجاز المتقن المميز».كما صُنفت "نار شاحبة" في المرتبة 53 في قائمة أفضل 100 رواية في الخطة الحديثة والأولى في قائمة الناقد الأدبي الأمريكي لاري مكافري أعظم أعمال القرن العشرين: 100 كتاب خيالي باللغة الإنجليزية.كما لم تنسي الدار المجموعات الشعرية٬ فطرحت النسخة العربية للمجموعة الشعرية "المطر القديم" للشاعر الأفرو أمريكي بوب كوفمان (1925- 1986)٬ من ترجمة وتقديم الناقد محمد مظلوم.وفي تقديمه للديوان يقول "مظلوم": "المطر القديم" ديوان آخر لم ينشره بوب كوفمان بنفسه٬ بل بدا أن مصيره الاحتراق في النار٬ لولا أن قدره شاء له أن ينهض من النار كطائر العنقاء.وبينما كان العالم خلال الحرب الباردة يعيش ذعر حرب عالمية ثالثة٬ إن اندلعت فتستخدم فيها القنبلة النووية هذه المرة٬ كان كوفمان قد توجه نهائيا إلى نوع من التفكير الصوفي يقوم علي رؤية كونية للعالم.فكتب قصيدته "المطر القديم" وفيها يرى أن العالم يجب أن يذعر من شيء آخر غير القنبلة النووية التي تتشكل في السماء مثل غيمة٬ شيء طبيعي كوكبي يتجسد في "قطرات مطر" تعيد خلق العالم وتكون كفيلة بإعادة كتابة تاريخ أمريكا وحضارات الأمم بعد أن تمو كل الأوهام المتراكمة.وهي قصيدة ذات بناء ملحمي يعيد من خلالها سرد الرواية الملتبسة للتاريخ الأمريكي "الأبيض" أما الأبطال الملحميون لهذا التاريخ الذي يكتبه بالمطر الأسود في هذه القصيدة فهم: الطبيعة والبشر.