رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية.. اليوم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:02 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
طباعة
تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة٬ في الرابعة من بعد عصر اليوم الثلاثاء٬ ندوة بعنوان "القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية"٬ والتي تنظمها لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا بالمجلس ومقررها الدكتور مصطفى النشار.

ويدير الندوة: الدكتور حسين على حسن، ويشارك بها كلا من: الدكتور أحمد مجدي حجازي، والدكتورة سهير عبد السلام.

وبحسب متخصصين: فإنَّ الحديث عن مرجعية القيم في البعد الفلسفي حديث قديم، يعود في التاريخ البشري المدَوَّن إلى عهد الإغريق واليونان، وحضارات وادي النيل وبلاد الرافدين، وبلاد الصين والهند، وغيرها.

واححتلَّ موضوع القيم والأخلاق في التراث الإسلامي موقعًا مهِمًّا، لكن استئناف العقل الأوروبي فاعليَّتَه اعتبارًا من القرن الرابع عشر الميلادي، ثم سيطرة القوى الأوروبية على معظم أنحاء العالم فيما بعد، ولَّد مركزية أوروبية-غربية في سائر مجالات البحث والدراسة، فكان ما نال التراثَ الأوروبي "اليوناني" من جهود التحليل والإحياء، أكثر بكثير مما نال التراثَ الإنساني في الحضارات الأخرى.

وقد توزَّع فلاسفة اليونان على عدد من المذاهب في مرجعية القيم. بين المثالية المطلقة والواقعية العملية، واختلطت الرؤى الفلسفية بكثير من الأساطير التي تتصل بتعدد الآلهة والصراعات الدموية التي كانت تقوم بينها، كما تخيلها مؤلفو هذه الأساطير. ومن المألوف أن يَرِد في هذا السياق حديث عن الفلسفة الأخلاقية لكل من سقراط، وأفلاطون، وأرسطو، وأبيقور، وغيرهم من فلاسفة اليونان القدماء. وهو ما تتعرض له الندوة من خلال المشاركين فيها.

موضوعات متعلقة

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

النيابة العامة تعلن تفاصيل جديدة بشأن حادث الجلالة.. وتحذير من هذا الأمر

تغييرات بالجملة.. صلاح ومحمد شريف يقودان منتخب مصر أمام جزر القمر


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

النيابة العامة تعلن تفاصيل جديدة بشأن حادث الجلالة.. وتحذير من هذا الأمر

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

اتحاد الكرة يهنئ جماهير الكرة المصرية بتأهل المنتخب لأمم أفريقيا

الجزائر تكتسح بوتسوانا بخماسية فى تصفيات أمم أفريقيا

وفاة «الجدة» الكينية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

تردد قناة السومرية على النايل سات

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «الفراعنة المحاربون» بجزويت الإسكندرية.. غدًا

«الأعلى للثقافة» يناقش القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية.. اليوم

حكاية صورة.. عقد قران بديعة مصابنى ونجيب الريحانى

سامح يسرى وأحمد فلوكس يشاركان فى مبادرة «مصر تستطيع»