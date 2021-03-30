«الأعلى للثقافة» يناقش القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية.. اليوم

تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة٬ في الرابعة من بعد عصر اليوم الثلاثاء٬ ندوة بعنوان "القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية"٬ والتي تنظمها لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا بالمجلس ومقررها الدكتور مصطفى النشار.ويدير الندوة: الدكتور حسين على حسن، ويشارك بها كلا من: الدكتور أحمد مجدي حجازي، والدكتورة سهير عبد السلام.وبحسب متخصصين: فإنَّ الحديث عن مرجعية القيم في البعد الفلسفي حديث قديم، يعود في التاريخ البشري المدَوَّن إلى عهد الإغريق واليونان، وحضارات وادي النيل وبلاد الرافدين، وبلاد الصين والهند، وغيرها.واححتلَّ موضوع القيم والأخلاق في التراث الإسلامي موقعًا مهِمًّا، لكن استئناف العقل الأوروبي فاعليَّتَه اعتبارًا من القرن الرابع عشر الميلادي، ثم سيطرة القوى الأوروبية على معظم أنحاء العالم فيما بعد، ولَّد مركزية أوروبية-غربية في سائر مجالات البحث والدراسة، فكان ما نال التراثَ الأوروبي "اليوناني" من جهود التحليل والإحياء، أكثر بكثير مما نال التراثَ الإنساني في الحضارات الأخرى.وقد توزَّع فلاسفة اليونان على عدد من المذاهب في مرجعية القيم. بين المثالية المطلقة والواقعية العملية، واختلطت الرؤى الفلسفية بكثير من الأساطير التي تتصل بتعدد الآلهة والصراعات الدموية التي كانت تقوم بينها، كما تخيلها مؤلفو هذه الأساطير. ومن المألوف أن يَرِد في هذا السياق حديث عن الفلسفة الأخلاقية لكل من سقراط، وأفلاطون، وأرسطو، وأبيقور، وغيرهم من فلاسفة اليونان القدماء. وهو ما تتعرض له الندوة من خلال المشاركين فيها.