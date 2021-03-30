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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وفد من وزارة الإسكان المصرية يزور بغداد لدراسة مشروع إعادة أعمار العراق

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:33 ص
بغداد
بغداد
علا العلاف
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كشف مصدر مسئول بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أنه من المقرر أن يغادر وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع وفود أخرى من كلا من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والمقاولون العرب، لتوثيق «اتفاقية النفط مقابل الأعمار بقطاع الإسكان والبنية التحتية المشروع الطرق»، وذلك صباح اليوم الثلاثاء، على متن طائرة مصر للطيران المتجه إلى بغداد التي تحمل رقم 637 في تمام الساعة 35: 7 دقيقة صباحًا لتصل لمطار بغداد الساعة قربت الساعة 11 صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر، أنه من المقرر أن يكون في استقبالهم وفد من وزارة الإسكان العراقية ورئيس اتحاد المقاولين العرب ويغادر المطار على فندق بابليون روتانا بغداد وتستغرق الرحلة 4 أيام من يوم الثلاثاء حتى الجمعة الموافق 2 أبريل، لافتًا إلى أن أجندة عمل الوفد المصري على المائدة المستديرة تشمل دراسة المشروعات التنموية بالعراق وبحث فرص الاستحواذ على المشروعات البنية التحتية والمشروعات السكنية مع وزارة الإسكان العراقية حتى الساعة 9 مساء.

وأوضح أن الوفد الممثل يضم المهندس هشام دوريش، وكيل أول ورئيس قطاع العلاقات الخارجية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونائبة، ورئيس قطاع المشروعات، وأيضا رئيس قطاع البنية التحتية بالوزارة، وعن اتحاد المقاولين المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، وممثلين عن شركة المقاولين العرب وشركة أوراسكوم وشركة بتروجت.

وقال المصدر إن وزارة الإسكان بالعراق من المقرر أن تُحدد أولويات مشروعات التنمية لديها، حيث تم الاتفاق مع الجانب المصري مؤخرًا على تحديد أبرز المشروعات الكبرى بمجال البنية التحتية والتي ستمثل باكورة عمليات الأعمار بالدولة، كما تم الاتفاق على تنفيذ المشروعات بالتعاون مع الشركات العراقية القائمة، لافتًا إلى أن شركات المقاولات المحلية تُولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير صناعة التشييد إلى الخارج وتركز على مشروعات التنمية المتكاملة والمشروعات ذات القيمة المضافة، حيث تمتلك الشركات خبرات قوية تدعم قدرتها على المنافسة بالخارج وتصدير المهنة، كما تفتح فرصًا لنمو محفظة الأعمال للشركات وزيادة فرص تصدير مواد البناء المحلية فضلًا عن رفع نسب تشغيل العمالة بالقطاع.

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