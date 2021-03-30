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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح المعرض الفردى حواديت الوجوه للفنان الزعيم أحمد

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:57 ص
حواديت الوجوه
حواديت الوجوه
نضال ممدوح
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تنطلق في العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء٬ فعاليات المعرض الشخصي للفنان الزعيم أحمد محمود علي٬ والذي يقام بجاليري بيكاسو بالزمالك٬ تحت عنوان "حواديت الوجوه".

ولد الزعيم بسوهاج 1977 ودرس بكلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادي 2001. عمل كمساعد تدريس بأكاديمية الفنون والتصميم (المعهد العالي للفنون التطبيقية).

أقام العديد من المعارض الفردية في مصر أعوام: 2006، 2007، 2009، 2010. له العديد من المشاركات في المعارض الجماعية المحلية والدولية، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من الفعاليات والمنتديات الفنية، منها: الترينالي المصري الدولي لفنون الجرافيك، الدورة الثالثة والرابعة 1999، الأسبوع الثقافي المصري في قبرص، بينالي البحر الأبيض المتوسط في تونس.

حصل على الجائزة الأولى في الجرافيك في الدورة الرابعة عشرة لصالون الشباب 2002، وجائزة الرسم من معرض الطلائع الثاني والأربعين من جمعية محبي الفنون الجميلة 2002، وجائزة قطاع الفنون التشكيلية في تصوير صالون السادس للأعمال الفنية الصغيرة 2003.

وعن تجربته الفنية يقول الناقد ياسر جاد: تأتي تجربة الزعيم أحمد كواحدة من التجارب الهامة المميزة٬ والتي تستحق التوقف عندها طويلا٬ لما لها من تميز ومغايرة سواء علي مستوي الفكر٬ أو علي مستوي التقنية والحلول.

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