رئيس الزمالك: سنتخذ كل الخطوات القانونية لحفظ حق النادى فى أزمة قمة السلة

طالب عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، الاتحاد المصري لكرة السلة، بالقيام بدوره واتخاذ القرار الذي يضمن حقوق نادي الزمالك، وذلك عقب أحداث مباراة فريق السلة بالنادي أمام الأهلي، والتي انتهت بقرار مراقب المباراة بإلغاء اللقاء.وقال رئيس الزمالك - في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الزمالك - إنه كان موجودا بالصالة المغطاة بالنادي مساء اليوم، وشاهد كل الأحداث، مؤكدا أنه شدد من البداية على تنفيذ كل الضوابط المنظمة للمباراة، والتزم النادي وكل مسئوليه بتنفيذ مطالب طاقم التحكيم والمراقب بإخراج الأعداد الزائدة من الجماهير بالمدرجات.وطالب عماد عبد العزيز، اتحاد اللعبة، بعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها إثارة التعصب بين الجماهير، من خلال حفظ حقوق نادي الزمالك في هذه المباراة، مؤكدا أن اللجنة ستتخذ كل الخطوات القانونية التي تحفظ للزمالك حقوقه، خاصة أن النادي التزم بكل الضوابط التي نظمها اتحاد اللعبة من أجل إقامة المباراة في موعدها.