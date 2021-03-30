برشلونة: كوتينيو يسافر إلى البرازيل لإجراء كشف طبى جديد

أعلن نادي برشلونة سفر لاعب وسط الفريق فيليبي كوتينيو إلى موطنه البرازيل لإجراء كشف طبي آخر على ركبته اليسرى التي عانت من إصابة قوية منذ شهر ديسمبر الماضي.وذكر النادي، في بيان رسمي: "كوتينيو يسافر اليوم إلى البرازيل لإجراء تقييم طبي وعلاج الإصابة الذي يعاني منها في الغضروف المفصلي الخارجي لركبته اليسرى".جدير بالذكر أن اللاعب البرازيلي تعرض للإصابة في 29 ديسمبر الماضي، وذلك في نهاية مباراة إيبار التي أُقيمت في كامب نو، وقد لعب كوتينيو 90 مباراة بقميص فريق برشلونة، سجل خلالها 24 هدفًا، 3 منها هذا الموسم.