وفد عسكرى إماراتى يزور موريتانيا لبحث تعزيز التعاون الثنائى

بدأ وفد عسكري إماراتي، برئاسة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، زيارة عمل إلى موريتانيا.وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة الموريتانية أن رئيس الأركان الموريتاني الفريق محمد بمب مكت نظَّم في المطار استقبالًا رسميًا للوفد الإماراتي، الذي وصل في زيارة عمل تستمر حتى يوم 31 مارس الجاري.وأوضح البيان أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي بين موريتانيا والإمارات، وسبل تعزيزها، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.