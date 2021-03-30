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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادى الجديد: استصلاح 300 فدان بمشروع المنازل الريفية بالخارجة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:43 ص
محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد
محمد مهدي
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وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتخصيص عدد من الوحدات لإقامة محلات وأسواق لتوفير الخدمات الأساسية للمستفيدين من مشروع إنشاء ١٠٠ منزل ريفي بقرية جناح بالخارجة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية للقرية برفقة المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز، والمهندس عادل عمر، مدير عام الإسكان بالمحافظة.

كما وجه المحافظ بحفر ١٠ عيون سطحية لزراعة ٣٠٠ فدان، بواقع ٣ فدان لكل مستفيد، لتوفير مصدر دخل لهم وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروعات تنموية متكاملة.

كما تفقد محافظ الوادي الجديد، مشروع إنتاج المورينجا وشتلات الأشجار المثمرة على مساحة ٦٨ فدان بقرية ناصر بالخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

ووجه «الزملوط» بتقديم الدعم اللازم للمشروع الذي يوفر شتلات أشجار زينه ومصدات رياح وتين شوكي بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

من ناحية أخرى، تابع المحافظ أعمال رصف شوارع القرية التي تمت بطول ٣ كم، وتشمل شوارع الوحدة المحلية وبنك القرية والوحدة الصحية ومدخل القريه الشمالي والجنوبي وعدة شوارع متفرعه داخل القرية يستفيد منها المواطنين.
محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد

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