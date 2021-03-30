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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اتحاد الكرة يهنئ جماهير الكرة المصرية بتأهل المنتخب لأمم أفريقيا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:04 ص
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، التهنئة لجماهير الكرة المصرية بتأهل المنتخب الوطني لكأس الأمم الأفريقية، بعد تصدره مجموعته في التصفيات المؤهلة للمسابقة القارية، عقب الفوز على منتخب جزر القمر برباعية نظيفة.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم - في بيان - أن السعادة الحقيقية بهذه النتيجة مرجعها عودة الروح للمنتخب الوطني ونجومه، وهو ما يجعل التهنئة موصولة للجهاز الفني بقيادة حسام البدري وجميع اللاعبين الذين كانوا على قدر المسئولية وقدموا آداء أسعد جماهير الكرة المصرية.

وأضاف اتحاد الكرة أن هذا المستوى من جميع اللاعبين وفي مقدمتهم محمد صلاح الذي عاد إلى التهديف مجددا مع منتخب بلاده يزيد من الآمال المعقودة على هذا الفريق نحو المضي قدما في تصفيات كأس العالم التي تنطلق في يونيو المقبل لتكرار إنجاز التأهل إلى نهائيات كأس العالم ومن قبله العمل نحو الفوز بكأس العرب والأمم الأفريقية المقبلتين.

وناشد الاتحاد المصري لكرة القدم جماهير الكرة المصرية أن تستمر كعادتها في دعمها ومساندتها لمنتخب بلادها لتحقيق كل الآمال المرجوة منه.

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