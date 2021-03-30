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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك: 1292 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:46 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 1292 إصابة جديدة بكورونا و203 وفيات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و227842 والوفيات إلى 201826.

وتقول الحكومة المكسيكية، إنه "من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، بسبب ضعف الوعي الصحي لدى السكان، واعتماد البعض على الطب الشعبي في العلاج".

وأشارت أرقام منفصلة نشرتها وزارة الصحة في الآونة الأخيرة إلى أن عدد الوفيات الفعلي أعلى 60% على الأقل من الأرقام الرسمية.

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