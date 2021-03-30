الجزائر تكتسح بوتسوانا بخماسية فى تصفيات أمم أفريقيا

حقق المنتخب الجزائرى لكرة القدم، فوزا كبيرا على منتخب بوتسوانا، بخمسة أهداف نظيفة، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب "مصطفى تشاكر"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.وسجل مهدي زفان هدف التقدم لصالح منتخب الجزائر في الدقيقة 24 من زمن اللقاء، وأضاف سفيان فيجولي الهدف الثانى للمنتخب الجزائرى في الدقيقة 58، ثم أضاف رياض محرز، نجم مانشستر سيتى، الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 64، قبل أن يعزز بغداد بونجاح من تقدم "محاربى الصحراء" بالهدف الرابع في الدقيقة 72، واختتم فريد بولاية الخماسية في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.وفي نفس المجموعة، حقق منتخب زامبيا الفوز على نظيره زيمبابوي، بهدفين دون مقابل، على ملعب "هراري ناشونال سبورتس ستاديوم".وبهذه النتيجة، يتربع منتخب الجزائر على صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة، جمعها من 4 انتصارات، وتعادلين، ويبتعد عن أقرب ملاحقيه منتخب زيمبابوي الوصيف بفارق 5 نقاط كاملة، ليضمن بذلك تأهله كأول مجموعته إلى بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2022، ورافقه منتخب زيمبابوي الوصيف برصيد 9 نقاط.