«الشبع من الحياة».. كتاب ينتصر للإنسان بكينونته الحقيقية

عن دار فضاءات للنشر والتوزيع، صدر للكاتب أحمد ذيبان الربيع كتاب بعنوان "الشبع من الحياة"، سيرة ذاتية. ويقع الكتاب في 218 صفحة من القطع المتوسط.ومما جاء على الغلاف الخلفي:السير الذاتية التي يكتبها العرب في الغالب، هي سير التمني والبطولة، أو ما يشبه قصائد المدح، والتي تعودنا في حكايات أجدادنا أن لا نسمع سواها، فجميعهم أبطال، وحين ننظر إلى ما نحن فيه نستغرب، كيف إذًا وصلنا إلى كل هذا الانهزام والتردي؟لكننا وفي "الشبع من الحياة" سنقرأ عالمًا آخر، عالمًا بسيطًا يحاول الانتصار للحياة، ولا يعترف بالضعف الذي يعتريه وإن كان يعاينه ويقوله، ربما لأنه يصرُّ دائما على الانتصار، دون أن يرتدي زيَّ الابطال، بل ولا يرضى إلا أن يكون إنسانًا، إنسانًا عاديًّا وفقط.وبعيدً عن التقليد الذي تعودته دور النشر في نشر سير القادة والسياسيين، وخاصة بعد تركهم للسلطة ومحاولة تبييض صفحاتهم، تأتي هذه السيرة لتؤكد أن لكل إنسان مهما صغر موقعه أو كبر سيرة لا بد أن تروى، وقد تكون هذه السير أكثر أهمية لأنها أقرب إلى الواقع وأكثر تعرية وصدقا.وفي كتابه "الشبع من الحياة" نجد الكاتب أحمد ذيبان الربيع٬ ينتصر للإنسان بكينونته الحقيقية٬ قبل أن ينتصر للأنا فيه. فيذهب إلى اكتناه قوته واستنشاق كينونته من خلال هذه الكينونة الكلية.