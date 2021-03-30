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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رانية حسين أمين: كل كتاباتى لليافعين عشتها على أرض الواقع

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:40 ص
رانية حسين أمين
رانية حسين أمين
خالد حماد
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أعلن الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال القائمة القصيرة عن جائزة الملتقى لأفضل كتاب للطفل، حيث من المتوقع أن تعلن لجنة التحكيم عن الفائزين في مجالات الجائزة في دورتها الثامنة 2021، فور انتهاء عملها.

وأعلن الملتقى اسم كاتبة الأطفال المصرية رانية حسين أمين لمرتين فقد وصلت قصتها "هل أنت سعيد ؟" للقائمة القصيرة للفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات،ووصلت "الملكة سهيلة" للقائمة القصيرة لفئة الناشئة.

عن الانطباعات الأولى للكاتبة ووصول أعمالها القائمة القصيرة والتي نادرا ما تحدث لكاتب عربي كان لنا معها هذا الحوار للدستور. وإلى نص الحوار:
ماذا عن انطباعاتك حول وصول عملين لك للقائمة القصيرة للملتقى العربي للناشري كتب الأطفال ؟
كانت مفاجأة سارة بالتأكيد وشيء يشرفني بالطبع أن تكون كتبي ضمن القائمة القصيرة، وهذه أول مرة أشارك في مسابقة الملتقى العربي فأرجو أن تكون بداية موفقة وأن يكون حظي سعيد فيها.

ماذا عن أجواء العملين خاصة أن كل عمل منهما موجه لمرحلة عمرية مختلفة؟
بدأت أكتب لليافعين منذ حوالي ست سنوات وأصبحت أجد متعة كبيرة في الكتابة لهذا السن، لأن في الكتابة لهذه الفئة العمرية أجد نفسي أكثر حرية. ففي هذه المرحلة يستطيع الأطفال فهم كل المواضيع ولا تحتاج إلى تبسيط المعاني أو إختيار كلمات تناسب الصغار، بالإضافة إلى أن كل مواضيع فئة اليافعين مواضيع عشتها بحكم عملي معهم لفترات طويلة في المدارس كأخصائية نفسية والحوار مع الكثير من الأطفال في هذا السن.

ولكن وجدت نفسي كلما أقرر التركيز على هذه المرحلة العمرية فقط أجد فكرة لكتاب آخر للأطفال الصغار فأبدأ في العمل فيها، ولذلك إستسلمت لهذا التشتت ما بين الكتابة للأطفال الصغار والكتابة لليافعين.


هل أنت سعيد
هل أنت سعيد
"هل أنت سعيد؟" كتاب للأطفال من 4 لـ 6 سنوات وهو منشور عن دار الشروق، وجاءتني الفكرة مع بدء الكورونا، وأنا عادة لا أفضل الكتابة في المواضيع "الموضة" ولهذا لم أفكر في البداية في الكتابة عن هذا الموضوع، ولكني بدأت أسمع من الآباء والأمهات قصص كثيرة مؤثرة ومؤلمة جدا عن إكتئاب أطفالهم بسبب الحبسة في المنزل وافتقادهم للخروج واللعب مع أصدقائهم أو الذهاب إلى المدرسة أو النادي وعدم فهمهم لتغير الظروف فجأة مع كل هذا التعليمات المزعجة من "إغسل يديك جيدا"، "إلبس الكمامة"، "لا تلمس عينيك"، وكلها أشياء بعيدة كل البعد عن طبيعة الأطفال المنطلقة وتسببت لكثير من الإحباطات والكوابيس ليلا وحتى المعاناة من الإكتئاب والبكاء الكثير. ولهذا فكرت أن أكتب قصة لهذا السن الصغير، التي قد تعطي للأطفال زاوية أخرى من الرؤية وتلقي الضوء على بعض المميزات في هذه الحبسة. أردت أن أعطيهم الثقة في أن كل مشكلة تفرض علينا ويكون من الصعب علينا التخلص منها، يمكننا أن نتعامل معها بشيء من التفاؤل وأن نجد ما يسعدنا بالرغم عنها. ولكن في النفس الوقت كان مهم أن أقول لهم أنه من الطبيعي أن تحزن وأن من المهم جدا أن تعبر عن حزنك، ولكن بعد التعبير عن مشاعرك، إبحث عما يسعدك وافعله.
الملكة سهيلة
الملكة سهيلة
أما عن قصة "الملكة سهيلة" المنشورة عن منظمة المرأة العربية ونهضة مصر، وهي لسن 9 سنوات وحتى 16 سنة، فهي عن فتاة تضغط عليها والدتها منذ أن كانت طفلة صغيرة في المشاركة في مسابقات ملكات الجمال ودون أن تدري تجد الفتاة نفسها تنجرف في هذه الدوامة من المنافسة بينها وبين جميلات آخريات، ويكون كل تركيزها في المظهر الخارجي وتبدأ في الحكم عن الفتيات الأخريات في فصلها أيضًا بنفس هذا المعيار الخاطيء، حتى يحدث لها حادث سيارة وتفقد جمالها، وتهتز في البداية ثقتها بنفسها حتى تتوطأ علاقتها بصديق لها في الفصل وتتعلم منه أن هناك قيم كثيرة أخرى لم تكن تعيرها إهتماما، وأن الجمال ليس أهم ما في الكون، وأن والدتها وضعتها في دائرة مفرغة يجب أن تخرج منها، لتكتشف أن الحادث كان أفضل ما حدث لها.

جاءت لي فكرة هذا الكتاب أولا لمتابعتي لإبنتي ولفتيات اليوم وآراهن مهوسات بالمظهر بشكل زائد عن الحد، وعليهن ضغوطًا كثيرة في الحفاظ على جسم مثالي وشعر وبشرة إلخ إلخ، لدرجة أن الكثير منهن وفي سن صغيرة جدًا تلجأن لعمليات التجميل ليصبح شكلهن "مثالي" ولهذا قررت أن أتحدث معهن في هذا الموضوع عن طريق هذه القصة، لنجد معا مخرج من هذا الفخ مخيف.

حصلت على العديد من الجوائزالمتعلقة بأدب الطفل، والتى تصل لحد وصف البعض لك بأنك صائدة الجوائز ما تعليقك؟
لا أجد ما أقوله سوى أنني أتمنى أن تكون محقًا وأن أكون فعلا من صائدة الجوائز حتى أحصل على جائزة عن إحدى هذان الكتابان أو على الإثنان معا.

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