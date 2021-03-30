«إكسبريس»: مانشستر سيتى يعلن رحيل سيرجيو أجويرو نهاية الموسم

ذكرت صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أعلن أن نجمه الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو سوف يغادر الفريق في نهاية عقده هذا الصيف.وأضافت (إكسبريس) على موقعها الإلكتروني، أن مانشستر أكد أن أجويرو كان أفضل هداف للنادي في كل العصور، وسجل الأرجنتيني الدولي 257 هدفًا في 384 مباراة منذ انضمامه من أتلتيكو مدريد في 2011، كما حصل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، على 10 ألقاب خلال فترة وجوده في النادي، من ضمنهم أربعة ألقاب في الدوري.ومن جانبه، نشر إجويرو رسالة على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، حيث أشاد بجماهير السيتي وقال: «سيكون لهم دائمًا مكان في قلبه».وأضاف أجويرو: «عندما تنتهي الدورة، تظهر أحاسيس كثيرة، لا يزال لدي شعور كبير بالرضا والفخر لأنني لعبت مع مانشستر سيتي طوال عشرة مواسم، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للاعب محترف هذا اليوم».واختتم: «عشرة مواسم مع إنجازات كبيرة، تمكنت خلالها من أن أصبح أفضل هداف تاريخي، وأن أصنع علاقة لا يمكن كسرها مع كل هؤلاء الذين يحبون هذا النادي، ناس ستبقى دائمًا في قلبي».وتفيد تقارير بأن هناك اتصالات جارية بين اللاعب الدولي وفرق أندية برشلونة الأسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي لضمه.