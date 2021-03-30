رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«إكسبريس»: مانشستر سيتى يعلن رحيل سيرجيو أجويرو نهاية الموسم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:39 ص
سيرجيو أجويرو
سيرجيو أجويرو
أ ش أ
طباعة
ذكرت صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أعلن أن نجمه الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو سوف يغادر الفريق في نهاية عقده هذا الصيف.

وأضافت (إكسبريس) على موقعها الإلكتروني، أن مانشستر أكد أن أجويرو كان أفضل هداف للنادي في كل العصور، وسجل الأرجنتيني الدولي 257 هدفًا في 384 مباراة منذ انضمامه من أتلتيكو مدريد في 2011، كما حصل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، على 10 ألقاب خلال فترة وجوده في النادي، من ضمنهم أربعة ألقاب في الدوري.

ومن جانبه، نشر إجويرو رسالة على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، حيث أشاد بجماهير السيتي وقال: «سيكون لهم دائمًا مكان في قلبه».

وأضاف أجويرو: «عندما تنتهي الدورة، تظهر أحاسيس كثيرة، لا يزال لدي شعور كبير بالرضا والفخر لأنني لعبت مع مانشستر سيتي طوال عشرة مواسم، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للاعب محترف هذا اليوم».

واختتم: «عشرة مواسم مع إنجازات كبيرة، تمكنت خلالها من أن أصبح أفضل هداف تاريخي، وأن أصنع علاقة لا يمكن كسرها مع كل هؤلاء الذين يحبون هذا النادي، ناس ستبقى دائمًا في قلبي».

وتفيد تقارير بأن هناك اتصالات جارية بين اللاعب الدولي وفرق أندية برشلونة الأسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي لضمه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

43 سفينة تبدأ في عبور قناة السويس

ماتت قبل أيام.. مَن هى الفنانة التى غنّى لها حليم «خسارة فراقك»؟

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«إكسبريس»: مانشستر سيتى يعلن رحيل سيرجيو أجويرو نهاية الموسم

برشلونة: كوتينيو يسافر إلى البرازيل لإجراء كشف طبى جديد

دراسة تحذر من احتواء بعض الأدوية الشائعة على منتجات حيوانية دون معرفة المرضى

رئيس الزمالك: سنتخذ كل الخطوات القانونية لحفظ حق النادى فى أزمة قمة السلة

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

رانية حسين أمين: كل كتاباتى لليافعين عشتها على أرض الواقع

افتتاح المعرض الجماعى «ملامح مصرية» بجاليرى ليوان.. السبت

مناقشة كتاب «الفراعنة المحاربون» بجزويت الإسكندرية.. غدًا

«هل فشل مشروع التنوير لدينا؟».. أمسية جديدة بمركز الحرية للإبداع