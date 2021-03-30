حكاية صورة.. عقد قران بديعة مصابنى ونجيب الريحانى

تجمع هذه الصورة النادرة٬ بين أثنين من أقطاب الفن المصري٬ ورغم انتمائهما لجنسيتين عربيتين في الأصل٬ إلا أن شهرتهما ذاعت ولمع نجمهما من القاهرة٬ هوليوود الشرق٬ وعاصمة الفن والثقافة.فالأولي هي السيدة بديعة مصابني لبنانية الأصل٬ صاحبة «كازينو بديعة» قبلة الطبقات الراقية في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين٬ فقد خرج من صالتها أقطاب الفن والطرب والرقص٬ ومن بينهم: «محمد عبد الوهاب٬ وأنور وجدي٬ وتحية كاريوكا٬ ومحمد فوزي٬ وإسماعيل ياسين٬ ومحمد عبد المطلب٬ وببا عز الدين وسامية جمال»، وغيرهم الكثيرون.أما الثاني فهو الضاحك الباكي٬ نجيب الريحاني العراقي الأصل٬ وأستاذ فن الكوميديا الذي تعلم منه الكثيرين من أشهر رموز الكوميديا في مصر، وعلي رأسهم الفنان الراحل فؤاد المهندس.ففي هذه الصورة، والتي يعود تاريخها إلي يوم الخميس 11 سبتمبر 1924 خلال عقد قران وزفاف نجيب الريحاني أفندي علي الآنسة بديعة مصابني.اشتهرت بديعة مصابني كفنانة متعددة المواهب الفنية في لبنان ومصر٬ وتعتبر بحق فنانة عصامية٬ اقتحمت الحياة منذ طفولتها في أصعب الظروف وأكثرها مأساوية، فقد تعرضت وهي في السادسة من عمرها لعملية اغتصاب تركت تأثيراتها علي حياتها.وكان نجيب الريحاني قد زار لبنان مع فرقته المسرحية في خريف 1920، فتعرفت عليه بديعة مصابني، وأعربت له عن رغبتها في العمل معه، وأعجبه جمالها وجرأتها الواضحة، وضمها إلي فرقته٬ وأكملت معه الجولة في سوريا ولبنان٬ ثم سافرت معه إلي القاهرة، وبدأت عملها كممثلة تؤدي بعض الأدوار في فرقة الريحاني.، وتعلمت القراءة والكتابة علي يد الكاتب المسرحي فؤاد سليم.ثم أطلقها نجيب الريحاني بطلة فرقته في أوبريت «الليالي الملاح» الذي كتب نصه بديع خيري ولحنه داود حسني، وكان الافتتاح يوم 22 مارس 1923، ونجحت النجمة الجديدة التي تمثل وترقص وتغني فتوالت البطولات أمام نجيب الريحاني في «البرنسيس، وأيام العمر، والفلوس، ومجلس الأنس».وفي 11 سبتمبر 1924 تزوجا وقدما معًا عروضًا أخري منها: «قنصل الوز، ومراتي في الجهادية»، ثم وقع الانفصال بينهما من دون طلاق٬ كون الريحاني كاثوليكيا.