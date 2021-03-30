استطلاع: الأمريكيون يؤيدون تشديد قوانين حيازة الأسلحة

أظهر استطلاع حديث أن غالبية الناخبين الأمريكيين يؤيدون تشديد الإجراءات الخاصة بحيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.وأشار الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة هاريس إكس بالتعاون مع صحيفة ذا هيل الأمريكية، إلى أن 57% من الناخبين يرون ضرورة وجود المزيد من القوانين المنظمة لهذه الأسلحة في البلاد.وفي المقابل، كشف الاستطلاع عن أن 13% فقط من المشاركين بآرائهم ذكروا أن المطلوب تشريعات أقل في حين قال 30% إنه لا ضرورة للمزيد من تلك القوانين وأن يظل الحال كما هو عليه دون تغيير.وحسب الانتماء الحزبي، أيد 79% من الديمقراطيين و55% من المستقلين تشديد الإجراءات بشأن حيازة الأسلحة النارية، بينما قال 44% من الجمهوريين إنه ينبغي أن تبقى القوانين المنظمة لهذه الأسلحة كما هي.