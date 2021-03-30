إسبانيا تنفى نيتها اعتقال وترحيل بريطانيين بدون تأشيرات

حذرت إسبانيا السائحين البريطانيين من أنهم لا يحق لهم قضاء أكثر من 90 يومًا في البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها نفت التقارير التي تفيد بأنه سيتم اعتقال البريطانيين وترحلهم إذا تجاوزوا فترة الإقامة، بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.وتحدد القواعد المطبقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي - والتي تطبق الآن على البريطانيين - الزيارات بدون تأشيرة لأولئك من خارج الاتحاد إلى ستة أشهر مع تقييد إضافي لمدة 90 يومًا كحد أقصى لكل فترة تصل إلى 180 يومًا.في حين أن قواعد الزيارة لا تنطبق على الرعايا البريطانيين المستقرين في الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني، فقد يتأثر المئات إن لم يكن الآلاف من المواطنين البريطانيين غير المسجلين في إسبانيا.وقالت سو ويلسون، وهي رئيسة منظمة لا تهدف للربح في إسبانيا وتناضل الآن من أجل حقوق المهاجرين البريطانيين الذين يعيشون في إسبانيا، "إذا لم يتمكنوا من إثبات أنهم كانوا مقيمين قبل 31 ديسمبر والحصول على حق البقاء في إسبانيا، فإنهم يواجهون الآن مهلة 90 يومًا لمغادرة البلاد. لا يزال الكثيرون يخططون لفعل الشيء نفسه ويعتقدون أن الإسبان إما سيغضون الطرف أو سيستغرقون بعض الوقت للعمل على فرض القانون".وأعربت مصادر حكومية إسبانية عن أسفها لما وصفته بتقارير مضللة في وسائل الإعلام البريطانية تشير إلى أنها سوف "ترحل" أو "تطرد" 500 بريطاني في الأيام المقبلة.وتشير صحيفة "ذا جارديان" أنه لن يتم نشر الشرطة للبحث عن المقيمين بشكل غير شرعي من البريطانيين، ولكن سيتم اعتبار أي شخص يقيم لمدة تزيد عن 90 يومًا في وضع غير قانوني وسيخضع للقانون إذا تم القبض عليه في نقطة مراقبة.يحق للمواطنين البريطانيين الذين يعيشون في إسبانيا قبل 31 ديسمبر بشكل دائم بموجب اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأمامهم حتى 30 يونيو لتسجيل إقامتهم.مع ذلك، فإن القواعد الجديدة تسبب القلق والتوتر لبعض الذين يواجهون الاضطرار لمغادرة إسبانيا، وإذا بقوا في إسبانيا، فعليهم أن يصبحوا مقيمين رسميًا وقد يكونون قلقين بشأن حقوقهم في العودة إلى الوطن للوصول إلى مكتب الصحة الوطنية. وقال مواطن بريطاني في إسبانيا لم يرغب في الكشف عن اسمه "بالنسبة لهم إنه وقت عصيب".وقالت ميشيل إيسدن، وهي صحفية ا" يورو ويكلي" ومقرها ماربيا باسبانيا، إن هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى المملكة المتحدة قبل أن يخرقوا حد 90 يومًا.وأضافت: "بعض الناس يخافون من العواقب إذا تجاوزوا مدة الإقامة ويخافون إذا كان هناك إغلاق آخر، فلن يتمكنوا من المغادرة والعودة مرة أخرى والزيارة لأنهم سيكونون معروفين لدى السلطات".وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية إن هناك أخطاء في التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن الحكومة كانت تخطط لترحيل جماعي لبريطانيين غير مسجلين.وأضاف: "بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ووفقًا لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع دول الاتحاد الأوروبي ووفقًا للاتفاقيات الدولية، يخضع البريطانيون لنفس القواعد التي يخضع لها مواطنو دول الطرف الثالث الأخرى".ومضى قائلًا: "مثل أي مواطن آخر من دول العالم، فإن الحد الأقصى للفترة التي يمكنهم البقاء فيها في إسبانيا هي ثلاثة أشهر - ما لم يكن لديهم تأشيرة عمل أو دراسة أو أي نوع آخر من التأشيرات التي تسمح لهم بالبقاء لفترة أطول."وقالت مصادر حكومية إن إسبانيا كانت تتبع فقط القواعد التي تحكم الزيارات والإقامة في أراضيها والتي تنطبق على المملكة المتحدة كدولة خارج الاتحاد الأوروبي.وتنص الإرشادات الحكومية على ما يلي: "لا يمكن أن تتجاوز مدة الإقامة في إسبانيا 90 يومًا في فترة 180 يومًا، سواء في زيارة واحدة أو زيارات مختلفة. يحتاج البريطانيون إلى استخدام جوازات سفرهم لأغراض تحديد الهوية وسيتم إعفاؤهم من التأشيرات".كما أشارت وزارة الداخلية إلى أن عددًا أقل من البريطانيين يزورون إسبانيا في الوقت الحالي بسبب قيود السفر التي تفرضها الظروف الحالية من إنتشار مرض كوفيد-19، والتي ستنتهي يوم الثلاثاء.فرضت إسبانيا القيود في 22 ديسمبر من العام الماضي استجابة لانتشار ما يسمى بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا، مما يسمح بدخول الرحلات والسفن التي تحمل مواطنين إسبان أو مقيمين رسميين.وسيتم رفع القيود في 30 مارس، ولكن لا يزال يتعين على الوافدين من المملكة المتحدة إظهار نتيجة تحليل تفيد خلوهم من المرض تم إجراؤها قبل 72 ساعة من الوصول على الأقل.