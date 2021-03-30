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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هانى سلامة بعد أزمة السفينة الجانحة: المصريون أثبتوا قدرتهم على تحدى الصعاب

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:49 ص
هاني سلامة
هاني سلامة
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أعرب الفنان هاني سلامة عن بالغ اعتزازه بقدرة المصريين على تحدي الصعاب، وهو ما اتضح خلال أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، وقدرتهم على إنهاء الأزمة بجهود مصرية خالصة.

وقال "سلامة"، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "فخور بأولاد بلدي المخلصين الذين استطاعوا إنهاء الأزمة المعقدة للسفينة العملاقة الجانحة بقناة السويس، وأثبتوا للعالم كله أنهم قادرون على أي صعاب، وعلى تحمل مسؤولية شريان مهم وحيوي مثل قناة السويس التي كان العالم كله يتابع أخبارها يوميًا وباهتمام كبير".

وأضاف سلامة: "حقيقي المهمة لم تكن سهلة وكانت محفوفة بالمخاطر، ولكننا في النهاية نجحنا بفضل وإرادة الله أولًا ثم إرادة المصريين العظيمة، وأشكر رجال قناة السويس المخلصين، لأن وجودهم يؤكد أن القناة في أيد أمينة، وكل الشكر لمن ساعد في إنهاء هذه الأزمة".

من ناحية أخرى، يواصل الفنان هاني سلامة تصوير مشاهده الأخيرة من مسلسله الجديد "بين السما والأرض"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2021، والذي يجسد خلاله شخصية الدكتور حميد سراج الدين.

تدور أحداث المسلسل خلال يوم واحد، وتكون داخل مصعد كهربائي وبداخله عدد من الأشخاص، لكل منهم حكاية وقصة مختلفة عن الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والإنسانية وغيرها.

مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، ودرة، وأحمد بدير، وأحمد رزق، ونجلاء بدر، ويسرا اللوزي، ومحمود الليثي، وأحمد السلكاوي، وندى موسى.

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