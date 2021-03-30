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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق مؤتمر مصر فى الفضاء الأفريقى بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:21 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
نضال ممدوح
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تنظم مكتبة الإسكندرية٬ بالتعاون مع جامعة سنجور بالإسكندرية٬ اليوم وغدا الأربعاء٬ المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرانكوفونية بعنوان: "مصر في الفضاء الأفريقي الفرانكوفوني".

يُلقى المؤتمر الضوء على جهود مصر الكبيرة في إطار تنمية القارة الأفريقية، حيث إنها تحظى بإشعاع ثقافي في العالم العربي، وموقع جغرافي متميز في الفضاء الأفريقي الفرانكفوني، وتراث تاريخي فريد، مما يساعدها على تحقيق رؤيتها وأهدافها في مجالات التنمية، وتحقيق الاستقرار، وتعزيز الفرص الاستثمارية لأفريقيا وشعوبها، والعمل على دفع أفريقيا لتخطي عقباتها.

ينقسم المؤتمر إلى جلستين، الجلسة الأولى بعنوان: "التحديات المشتركة في مجال التاريخ والثقافة"، والثانية بعنوان: "التعاون السياسي والاقتصادي".

ويضم المؤتمر نخبة من كبار الشخصيات العامة، والسفراء، والقناصل من مصر والدول الفرانكوفونية.

يشار إلى أن الفرنكوفونية مظلة دولية تنظم العلاقات بين البلدان التي تتشاطر اللغة الفرنسية.

وأنشئت الفرنكوفونية المتعددة الأطراف في عام 1970 في نيامي بمبادرة من آبائها المؤسسين، من أمثال ليوبولد سيدار سنجور والحبيب بورقيبة وحماني ديوري ونورودوم سيانوك، وذلك بموازاة إنشاء وكالة التعاون الثقافي والتقني التي أصبحت في ما بعد الوكالة الحكومية الدولية للفرنكوفونية عام 1998 ثم المنظمة الدولية للفرنكوفونية عام 2005.

وتهدف المنظمة إلي ترويج اللغة الفرنسية وتعزيز التعاون بين الدول والحكومات الأعضاء البالغ عددها 88 دولة وحكومة. وقد صيغ هذا الهدف رسميًا في ميثاق الفرنكوفونية الذي اعتمده مؤتمر قمة هانوي عام 1997 ونقّحه المؤتمر الوزاري عام 2005 في أنتاناناريفو.

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