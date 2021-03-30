دراسة تشير إلى إغفال الآباء استخدام مقعد الأطفال فى سياراتهم

كشفت دراسة استقصائية وطنية أن معظم الآباء الذين استخدموا سياراتهم الخاصة مع أبناءهم الصغار الذين هم دون الثامنة، لم يستخدموا المقاعد المخصصة للأطفال في سياراتهم وفقا لضوابط السلامة الواجب إتباعها عند ركوب الصغار السيارات.وأوضحت الدراسة التي أجريت فى كلية الطب جامعة "شيكاجو"الأمريكية ، أن 40% فقط من الأباء الذين شملتهم الدراسة إستخدموا أحزمة الأمان لأطفالهم ، فى مقابل 10 % من الأباء الذى حرصوا على تطبيق ضوابط الأمن والسلامة فى هذا الصدد .. بشكل عام، أبلغ الآباء عن انخفاض معدلات استخدام مقاعد السيارة للأطفال عند مشاركتهم السيارة ، بالأسر التى تحرص على تطبيق الضوابط الواجب إبتاعها.وقال الدكتور"ميشيل ماسى"، أستاذ طب الأطفال فى جامعة "شيكاجو": "نتائجنا مثيرة للقلق، حيث تزداد شعبية خدمات الركوب المشتركة.. وتظل حوادث السيارات السبب الرئيسي لوفاة الأطفال دون سن العاشرة، كما أن السفر بدون تطبيق نظام تقييد حركة الأطفال الموصى به يزيد من خطر التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة في حادث تصادم".وأضاف: "الأهم من ذلك، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه حتى الآباء الذين يستخدمون عادةً مقاعد سيارات الأطفال يواجهون عوائق تمنعهم من القيام بذلك في مركبات الركوب المشتركة".وفي معظم الولايات ، يُطلب من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات قانونًا السفر في مقعد سيارة للأطفال أو مقعد معزز عندما يكونون في مشاركة، لكن القوانين تختلف حسب الولاية.. لتحسين سلامة ركوب الأطفال للسيارات، وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بضرورة استخدام الأطفال لمقاعد الأمان فى السيارات، فضلا عن ربط أحزمة الأمان.. وأكد الباحثون على أن إفتقار الوعى بالقوانين والسياسات التي تحتم إستخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال وراء إرتفاع نسبة إصابات وحوادث السيارات في الولايات المتحدة.