رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يدعو الأمريكيين إلى مواصلة ارتداء الأقنعة للوقاية من كورونا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:20 ص
بايدن
بايدن
أ ش أ
طباعة
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، جميع المواطنين إلى الحفاظ على ارتداء الأقنعة (الكمامات)، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن -في تصريحات له بالبيت الأبيض نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- إنه يكرر دعوته لجميع حكام الولايات والمسؤولين المحليين للحفاظ على توجيهاتهم للمواطنين بالاستمرار في ارتداء أقنعة كورونا.

وحث بايدن الشركات أيضًا على طلب استخدام الأقنعة، مضيفًا أن "الفشل في أخذ هذا الفيروس على محمل الجد هو بالضبط ما أوصلنا إلى هذه الفوضى في المقام الأول، ويخاطر بالمزيد من حالات الإصابة والمزيد من الوفيات".

وتابع أن "ارتداء الأقنعة واجب وطني، فهو الطريقة الوحيدة التي نعود بها إلى طبيعتنا".

وأكد بايدن أنه على الولايات المتحدة أن تجعل الوصول إلى اللقاحات أكثر سهولة بالنسبة لمن يريدون التطعيم ولا يستطيعون الوصول إلى المواقع المخصصة لذلك.

وأشار إلى وجود العديد من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الذين قد يكونون معزولين ويفتقرون إلى وسائل النقل لمراكز التطعيم، مؤكدا أهمية دور المجموعات المجتمعية في المساعدة للوصول لهؤلاء، معلنا في هذا السياق توفير تمويل لهذه المجموعات من خلال وزارة الصحة لتقديم المساعدة.

وشدد على أن الوقت الراهن لا يحتمل تقليل المجهودات المبذولة للتغلب على جائحة فيروس كورونا، قائلا: "إذا تخلينا عن حرصنا، يمكن للوضع أن يكون أسوأ، فالانتصار على الفيروس لا يزال بعيدا".

وانتقد بايدن "السلوك المتهورة" التي أقدم عليها بعض المواطنين الأمريكيين في عطلة الربيع، والتي تمثلت في مشاهد الاحتفال والتجمعات، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات تهدد بمحو مكاسب الولايات المتحدة في معركتها ضد الفيروس.

وأضاف في هذا الصدد: "نحن في سباق حياة أو موت مع فيروس ينتشر بسرعة، مع ارتفاع الحالات وانتشار سلالات جديدة، وللأسف، فإن السلوك المتهورة التي رأيناها على شاشات التلفزيون خلال الأسابيع القليلة الماضية، تعني أن المزيد من الحالات الجديدة ستظهر في الأسابيع المقبلة، ورغم أن اللقاحات تعطينا أملًا، وهو أمر جيد جدًا، لكن الناس يتخلون عن الاحتياطات، وهو أمر سيء للغاية".

وتابع بايدن أن الولايات المتحدة سوف تضيف عشرات الآلاف من مواقع التطعيم ضد كورونا، بما في ذلك 12 موقعًا للتطعيم الجماعي تديره الحكومة الفيدرالية، وذلك في محاولة لتوفير موقع للتطعيم داخل مسافة لا تزيد على 5 أميال لـ90% من الأمريكيين خلال الأسابيع المقبلة.

وشدد على ضرورة التحرك بشكل أسرع لمواجهة الفيروس "سريع الانتشار"، مشيرًا إلى أنه لهذا الغرض، يوجه فريق مكافحة كورونا بالتأكد من وجود موقع للتطعيم ضمن كل 5 أميال لـ90% من جميع الأمريكيين بحلول 19 أبريل المقبل.

وأوضح بايدن أن هناك حوالي 17 ألف صيدلية تقدم لقاحات حاليًا، لكن هذا العدد سيرتفع إلى ما يقرب من 40 ألف خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ما يعني أنه "سيؤدي ذلك إلى مضاعفة عدد الصيدليات التي يمكن الذهاب إليها للتطعيم".

موضوعات متعلقة

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

هيئة الاستعلامات عن سقطة «رويترز» بشأن السفينة: خطأ مهني فادح

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

دراسة تحذر من احتواء بعض الأدوية الشائعة على منتجات حيوانية دون معرفة المرضى

رئيس الزمالك: سنتخذ كل الخطوات القانونية لحفظ حق النادى فى أزمة قمة السلة

اتحاد الكرة يهنئ جماهير الكرة المصرية بتأهل المنتخب لأمم أفريقيا

الجزائر تكتسح بوتسوانا بخماسية فى تصفيات أمم أفريقيا

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

رانية حسين أمين: كل كتاباتى لليافعين عشتها على أرض الواقع

افتتاح المعرض الجماعى «ملامح مصرية» بجاليرى ليوان.. السبت

مناقشة كتاب «الفراعنة المحاربون» بجزويت الإسكندرية.. غدًا

«هل فشل مشروع التنوير لدينا؟».. أمسية جديدة بمركز الحرية للإبداع