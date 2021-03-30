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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

من «صيدلانية» لميك أب أرتيست.. رحلة بسنت فى عالم تزيين العرائس

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:19 ص
ميك أب أرتيست
ميك أب أرتيست
أريج الجيار
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تحب الميك أب منذ طفولتها، شغوفة بالألوان ومعرفة طرق تزيين العرائس، تضع لمساتها الأخيرة لتضفي عليها جمالا، تزين عرائس اللعبة منذ طفولتها، مما جعلها تترك عملها كدكتورة صيدلانية بعد تخرجها من الجامعة لتتفرغ للتطوير من ذاتها في عالم الميك أب أرتيست، ومشاهدة الفيديوهات عبر اليوتيوب.

بسنت فهمي، ذات الـ25 عاما، تخرجت من كلية صيدلة كلينيكال جامعة القاهرة، تقول: "من وأنا صغيرة بحب الرسم والألوان وكنت بدخل مسابقات وباخد شهادات لحد ما بدأت أستغل شغفي في الميك أب وقولت أستغل دراستي عن البشرة وموهبتي في الميك أب وأبقى ميك أب أرتيست كهواية".

تروي "بسنت"، أن تفرغها لشغلها في الميك أب أرتيست أفضل القرارات في حياتها العملية، لتقول: "شغل الميك أب بيخليني أفصل عن توتر الحياة وبحس بفرحة رهيبة لما العروسة تبقى فرحانة، أصلا بحس العروسة كأنها أنا في يومي ده أنا بعمل كل ستايلات الميك أب هادي أو أوفر زي ما العروسة بتطلب مني بس بطريقة تليق عليها".

تتمنى الفتاة العشرينية أن تصبح ميك أب أرتيست مشهورة، وتزيين الفنانين في زفافهم، وتسعى لإسعاد الأيتام وتزينهم مجانا من أجل إدخال السرور على قلوبهم.

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