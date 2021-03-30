رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

برلمانى كندى: إعادة تعويم السفينة البنمية نجاح للدولة المصرية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:23 ص
تعويم السفينة البنمية
تعويم السفينة البنمية
أ ش أ
طباعة
هنأ عضو برلمان أونتاريو الكندي، شريف سبعاوي، الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على إنتهاء أزمة السفينة البنمية التي كانت جانحة بقناة السويس، مشيرا إلى أن حل الأزمة بسواعد مصرية أدى إلى إنفراجة في حركة التجارة العالمية، واصفا اعادة تعويم السفينة "بشهادة نجاح للدولة المصرية".

وثمن البرلماني الكندي الاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه الأزمة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بتسخير كافة الإمكانيات لحل الأزمة في أقصر وقت ممكن.

وقال المهندس شريف سبعاوي، في بيان صادر من مكتبه، إن تحرير السفينة البنمية دليل واضح على حسن التعامل مع المواقف والأزمات ورد على كل من شكك في قدرة مصر على حل هذه الأزمة سريعا، مشددا على أن العالم يشعر بالامتنان للملحمة المصرية خلال الأيام الماضية.

وقال سبعاوي في بيانه: "أزمة السفينة البنمية الجانحة هي رسالة نجاح للدولة المصرية وحكمة القيادة السياسية. تعويم السفينة بأيد مصرية في هذا الوقت القياسي يثبت للعالم أجمع كفاءة ومهنية الإدارة المصرية في التعامل مع هذا النوع من الأزمات وجعلت أعين العالم كله تتطلع إلى مصر."

وأضاف شريف سبعاوي أن الأزمة أعادت التأكيد على الدور المحوري والهام لقناة السويس في الملاحة الدولية وتأثيرها المباشر على حركة التجارة والإقتصاد العالمي.

ووجه البرلماني الكندي في ختام بيانه التهنئة لرجال هيئه قناه السويس على جهودهم خلال الأيام الماضية والتي كللت بنجاح، لافتا إلى أن هذه الجهود تثبت أن الخبرات البحرية المصرية من أعلى وأقدم الخبرات على مستوى العالم.

موضوعات متعلقة

43 سفينة تبدأ في عبور قناة السويس

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

النيابة تكشف تفاصيل التحقيقات في حادث انهيار عقار جسر السويس

هيئة الاستعلامات عن سقطة «رويترز» بشأن السفينة: خطأ مهني فادح


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

النيابة العامة تعلن تفاصيل جديدة بشأن حادث الجلالة.. وتحذير من هذا الأمر

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

وفاة «الجدة» الكينية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

تردد قناة السومرية على النايل سات

بخطوات سهلة.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات

تعرف على تردد قناة تايم سبورت الارضية 2021

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

سامح يسرى وأحمد فلوكس يشاركان فى مبادرة «مصر تستطيع»

«فيض المكان» يجمع ميرفت الشاذلى ومحمد عبدالهادى بجاليرى بيكاسو

ماتت قبل أيام.. مَن هى الفنانة التى غنّى لها حليم «خسارة فراقك»؟

مستجاب في ندوة سمراء النيل: علاقة مديحة يسري بالعقاد أصابتني بالدهشة