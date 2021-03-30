برلمانى كندى: إعادة تعويم السفينة البنمية نجاح للدولة المصرية

هنأ عضو برلمان أونتاريو الكندي، شريف سبعاوي، الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على إنتهاء أزمة السفينة البنمية التي كانت جانحة بقناة السويس، مشيرا إلى أن حل الأزمة بسواعد مصرية أدى إلى إنفراجة في حركة التجارة العالمية، واصفا اعادة تعويم السفينة "بشهادة نجاح للدولة المصرية".وثمن البرلماني الكندي الاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه الأزمة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بتسخير كافة الإمكانيات لحل الأزمة في أقصر وقت ممكن.وقال المهندس شريف سبعاوي، في بيان صادر من مكتبه، إن تحرير السفينة البنمية دليل واضح على حسن التعامل مع المواقف والأزمات ورد على كل من شكك في قدرة مصر على حل هذه الأزمة سريعا، مشددا على أن العالم يشعر بالامتنان للملحمة المصرية خلال الأيام الماضية.وقال سبعاوي في بيانه: "أزمة السفينة البنمية الجانحة هي رسالة نجاح للدولة المصرية وحكمة القيادة السياسية. تعويم السفينة بأيد مصرية في هذا الوقت القياسي يثبت للعالم أجمع كفاءة ومهنية الإدارة المصرية في التعامل مع هذا النوع من الأزمات وجعلت أعين العالم كله تتطلع إلى مصر."وأضاف شريف سبعاوي أن الأزمة أعادت التأكيد على الدور المحوري والهام لقناة السويس في الملاحة الدولية وتأثيرها المباشر على حركة التجارة والإقتصاد العالمي.ووجه البرلماني الكندي في ختام بيانه التهنئة لرجال هيئه قناه السويس على جهودهم خلال الأيام الماضية والتي كللت بنجاح، لافتا إلى أن هذه الجهود تثبت أن الخبرات البحرية المصرية من أعلى وأقدم الخبرات على مستوى العالم.