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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 30-3-2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:59 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
منة سالم
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يقدم لكم موقع «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة، حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 30-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها هيئة الأرصاد الجوية في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 30-3-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة البحار والأمواج

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربًا وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11
الإسكندرية 19 13
وادي النطرون 19 12
طنطا 20 11
شبين الكوم 20 12
دمنهور 19 12
بلطيم 19 13
مطروح 18 13
السلوم 19 09
سيوة 21 08
بورسعيد 18 14
دمياط 18 14
الزقازيق 20 12
المنصورة 20 11
الإسماعيلية 20 11
السويس 21 11
العريش 19 13
رفح 19 13
رأس سدر 24 10
نخل 20 05
نويبع 24 16
طابا 23 14
كاترين 17 04
الطور 23 14
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 24 14
مرسى علم 23 15
الفيوم 21 11
بني سويف 21 10
المنيا 22 09
أسيوط 22 09
سوهاج 23 11
قنا 24 12
الأقصر 25 12
أسوان 27 13
إدفو 27 13
أبوسمبل 26 13
الوادي الجديد 25 12
شلاتين 26 16
أبو رماد 26 17
حلايب 25 17
رأس حدربة 24 18

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