حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 30-3-2021

حالة البحار والأمواج

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على كافة الأنحاء.بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربًا وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.العظمى الصغرىالقاهرة 20 11الإسكندرية 19 13وادي النطرون 19 12طنطا 20 11شبين الكوم 20 12دمنهور 19 12بلطيم 19 13مطروح 18 13السلوم 19 09سيوة 21 08بورسعيد 18 14دمياط 18 14الزقازيق 20 12المنصورة 20 11الإسماعيلية 20 11السويس 21 11العريش 19 13رفح 19 13رأس سدر 24 10نخل 20 05نويبع 24 16طابا 23 14كاترين 17 04الطور 23 14شرم الشيخ 25 17الغردقة 24 14مرسى علم 23 15الفيوم 21 11بني سويف 21 10المنيا 22 09أسيوط 22 09سوهاج 23 11قنا 24 12الأقصر 25 12أسوان 27 13إدفو 27 13أبوسمبل 26 13الوادي الجديد 25 12شلاتين 26 16أبو رماد 26 17حلايب 25 17رأس حدربة 24 18