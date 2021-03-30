حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 30-3-2021
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:59 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة، حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 30-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها هيئة الأرصاد الجوية في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.
حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 30-3-2021
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على كافة الأنحاء.
القاهرة 20 11
الإسكندرية 19 13
وادي النطرون 19 12
طنطا 20 11
شبين الكوم 20 12
دمنهور 19 12
بلطيم 19 13
مطروح 18 13
السلوم 19 09
سيوة 21 08
بورسعيد 18 14
دمياط 18 14
الزقازيق 20 12
المنصورة 20 11
الإسماعيلية 20 11
السويس 21 11
العريش 19 13
رفح 19 13
رأس سدر 24 10
نخل 20 05
نويبع 24 16
طابا 23 14
كاترين 17 04
الطور 23 14
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 24 14
مرسى علم 23 15
الفيوم 21 11
بني سويف 21 10
المنيا 22 09
أسيوط 22 09
سوهاج 23 11
قنا 24 12
الأقصر 25 12
أسوان 27 13
إدفو 27 13
أبوسمبل 26 13
الوادي الجديد 25 12
شلاتين 26 16
أبو رماد 26 17
حلايب 25 17
رأس حدربة 24 18
حالة البحار والأمواجبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربًا وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرى
القاهرة 20 11
الإسكندرية 19 13
وادي النطرون 19 12
طنطا 20 11
شبين الكوم 20 12
دمنهور 19 12
بلطيم 19 13
مطروح 18 13
السلوم 19 09
سيوة 21 08
بورسعيد 18 14
دمياط 18 14
الزقازيق 20 12
المنصورة 20 11
الإسماعيلية 20 11
السويس 21 11
العريش 19 13
رفح 19 13
رأس سدر 24 10
نخل 20 05
نويبع 24 16
طابا 23 14
كاترين 17 04
الطور 23 14
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 24 14
مرسى علم 23 15
الفيوم 21 11
بني سويف 21 10
المنيا 22 09
أسيوط 22 09
سوهاج 23 11
قنا 24 12
الأقصر 25 12
أسوان 27 13
إدفو 27 13
أبوسمبل 26 13
الوادي الجديد 25 12
شلاتين 26 16
أبو رماد 26 17
حلايب 25 17
رأس حدربة 24 18